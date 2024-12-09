Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве области

Также будут проработаны вопросы строительства воркаут-площадки, обеспечения автобуса, строительства фонтана в райцентре Шентала. Ряд задач связан с техническим перевооружением котельной. В связи с высоким износом водопроводных сетей будет рассмотрен вопрос о включении работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в государственную программу «Модернизация коммунального комплекса Самарской области», подготовки проектно-сметной документации на проектирование и строительство станции по очистке питьевой воды в ж/д ст. Шентала, включении в программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры Самарской области» проектирования и строительства централизованной канализации и очистных сооружений. Также поручения даны относительно завершения работ по проектированию и строительству культурного центра на 300 мест, об увеличении финансирования на ремонт дорог, строительстве пяти ФАПов: в 2025 году — в Карабикулово и Тимяшево, в 2026—2027 годах — в Артюшкино, Новом Куваке, Баландаеве.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание: нужно более эффективно организовать работу с обращениями граждан в муниципальных районах. Заместителем руководителя администрации губернатора, который в том числе будет заниматься организацией контроля исполнения поручений губернатора и работы правительства, станет Дмитрий Алехин.