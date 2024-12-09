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Эйсмонт заявила о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации

Эйсмонт сказала о неизменной позиции Беларуси в отношении Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт высказалась о событиях в Сирии, пишет БелТА.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Минск внимательно наблюдает за развитием событий в Сирии. При этом она обратила внимание, что Беларусь в регионе не является «заинтересованным игроком».

— Безусловно, за развитием событий в Сирии мы внимательно наблюдаем. Хоть и не являемся заинтересованным игроком в регионе и никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела, — прокомментировала она.

Еще пресс-секретарь белорусского президента сказала, что для Беларуси народ Сирии был и остается дружественным, и что обе страны связывают давно сложившие добрые отношения.

— Именно в этой связи нам по-человечески небезразличны происходящие там процессы, — объяснила пресс-секретарь главы государства.

А резюмируя, Эйсмонт добавила, что белорусские власти выступают за скорейшую стабилизацию ситуации в интересах благополучия людей. И напомнила, что в любых ситуациях, где бы они не происходили, Беларусь призывала и призывает к миру, придерживаясь этой неизменной позиции.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.

Также таможня назвала белорусам условия отправки лекарств почтой.