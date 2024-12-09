Эйсмонт заявила о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации

А резюмируя, Эйсмонт добавила, что белорусские власти выступают за скорейшую стабилизацию ситуации в интересах благополучия людей. И напомнила, что в любых ситуациях, где бы они не происходили, Беларусь призывала и призывает к миру, придерживаясь этой неизменной позиции.