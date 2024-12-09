Эйсмонт заявила о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт высказалась о событиях в Сирии, пишет БелТА.
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Минск внимательно наблюдает за развитием событий в Сирии. При этом она обратила внимание, что Беларусь в регионе не является «заинтересованным игроком».
— Безусловно, за развитием событий в Сирии мы внимательно наблюдаем. Хоть и не являемся заинтересованным игроком в регионе и никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела, — прокомментировала она.
Еще пресс-секретарь белорусского президента сказала, что для Беларуси народ Сирии был и остается дружественным, и что обе страны связывают давно сложившие добрые отношения.
— Именно в этой связи нам по-человечески небезразличны происходящие там процессы, — объяснила пресс-секретарь главы государства.
А резюмируя, Эйсмонт добавила, что белорусские власти выступают за скорейшую стабилизацию ситуации в интересах благополучия людей. И напомнила, что в любых ситуациях, где бы они не происходили, Беларусь призывала и призывает к миру, придерживаясь этой неизменной позиции.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.
Также таможня назвала белорусам условия отправки лекарств почтой.