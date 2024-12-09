Глава Приднестровья подписал указ о введении ЧП

К введению режима ЧП в сфере энергетики готовится также Молдавия. Как заявил на прошлой неделе премьер-министр республики Дорин Речан, этот режим будет введен с 16 декабря в связи с планами Украины прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января. По словам Речана, остановка подачи российского газа может спровоцировать гуманитарную катастрофу в Приднестровье, которое потребляет российское топливо в долг. Пострадает также Молдавия, которая импортирует из Приднестровья до 80% от потребляемой электроэнергии.