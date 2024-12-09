МИД сказал, что посольство Беларуси остается в Сирии в Дамаске. Подробности БелТА сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
По его словам, посольство Беларуси в Сирии в Дамаске. Глаз обратил внимание на то, что дипломаты продолжают свою работу имеющихся условиях. Он подчеркнул, что обстановка сложная, уточнив, что по этой причине со стороны посольства была предприняты все меры безопасности, предусмотренные в такой ситуации.
— При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти вооруженной оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.
Он также акцентировал внимание на том, что на территории Сирии остаются граждане Беларуси, которые не уехали из страны по различным причинам после предупреждений. Анатолий Глаз пояснил, что белорусские граждане поддерживают контакты с посольством, а также получают соответствующие рекомендации.
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила о позиции Беларуси по Сирии и надежде на стабилизацию ситуации.
Тем временем глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о событиях в Грузии.