МИД сказал, что посольство Беларуси остается в Сирии в Дамаске

По его словам, посольство Беларуси в Сирии в Дамаске. Глаз обратил внимание на то, что дипломаты продолжают свою работу имеющихся условиях. Он подчеркнул, что обстановка сложная, уточнив, что по этой причине со стороны посольства была предприняты все меры безопасности, предусмотренные в такой ситуации.