Что пишут зарубежные СМИ по поводу событий в Сирии

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, столица Сирия была захвачена антиправительственными группировками, которые активизировались неделей ранее и практические без боя взяли под контроль несколько крупных городов в провинциях Идлиб и Алеппо. В результате переговоров президент страны Башар Асад решил сложить с себя полномочия и покинуть Сирию. Премьер-министр Гази аль-Джалали остался в стране и согласился до выборов продолжить руководить правительством. Мятежники объявили о формировании переходных органов власти. Переходный период может занять до 18 месяцев.

Источник: AP 2024

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El Pais

11-дневный блицкриг выявил суровую истину: хотя «аль-Асад» в переводе с арабского означает «лев», его режим оказался скорее бумажным тигром — грозным на первый взгляд, но хрупким по своей сути.

The Telegraph

Экстраординарные события в Сирии и стремительный крах режима Асада после десятилетий пребывания у власти напоминают падение Берлинской стены.

Но те, кто надеется на превращение Сирии в демократическое государство, скорее всего, будут глубоко разочарованы.

Так называемая арабская весна, начавшаяся в 2010 году, рассматривалась как предвестник перехода региона к управлению по западному образцу, но этого не произошло.

The New York Times

Фундаментальные вопросы, касающиеся государственного устройства, безопасности и экономики Сирии, по-прежнему остаются без ответа.

Некоторые аналитики говорят, что предсказать, что будет дальше, сложно, потому что внезапная «кончина» правительства застала врасплох многих экспертов, которые годами наблюдали за развитием событий в регионе.

Politico

Новый номинальный лидер Сирии Абу Мухаммед аль-Джолани — радикальный исламист, который когда-то сражался бок о бок с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация) против американцев в Ираке. Но с тех пор он резко изменил свои взгляды.

Аль-Джолани ясно дал понять, что в Сирии нет места экстремизму. Он сказал, что хочет дружить со всеми, а единственными врагами Сирии являются Иран, «Хезболла» и Асад.

Sky News

Правительство Великобритании может исключить группировку, возглавившую сирийское восстание, из списка запрещенных террористических организаций. «Я думаю, что страны по всему миру, где запрещена “Хайат Тахрир аш-Шам” (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация) — это не только Великобритания и США, но и европейские страны — вероятно, обратят на это внимание», — считает Пэт Макфадден, министр межправительственных отношений Великобритании.

Le Figaro

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в переходный период. В таком случае США «не придется иметь дело» с аль-Джолани, группировка которого захватила власть в Дамаске.

Reuters

Израиль наблюдает за событиями в Сирии со смесью надежды и беспокойства, оценивая последствия одного из самых значительных стратегических сдвигов на Ближнем Востоке за последние годы.

Молниеносное наступление разрозненной группы повстанческих сил, имеющих корни в исламистской идеологии «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация), создает риски.

Newsweek

Развертывание Армии обороны Израиля на Голанских высотах, возможно, не совсем то, чем кажется, поскольку это была давно желанная территория, которая была захвачена Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны и аннексирована в 1981 году. Демилитаризованная зона площадью 250 кв. км, в которой проживает около 50 000 человек, признана международным сообществом оккупированной сирийской территорией.

Firstpost

В то время как Турция и Израиль выиграют от нового порядка, вакуум власти в Сирии вызывает опасения по поводу потенциальной нестабильности и усиления экстремистских группировок.

Свержение Асада позволяет Эрдогану реализовать свои геополитические амбиции.

Анкара видит возможность ограничить курдскую автономию и изменить расстановку сил на севере Сирии. Кроме того, усилия по послевоенному восстановлению могут оказаться прибыльными для турецких компаний, стремящихся извлечь выгоду из восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии.

World Crunch

​​​​​​​Никто не может отрицать огромного значения и геополитических последствий падения династического режима, который правил более полувека в этом крайне чувствительном регионе мира. Это геополитическое землетрясение, и его последствия не следует недооценивать.

К числу победителей можно отнести Турцию: она немедленно воспользовалась возможностью направить подконтрольную ей вооруженную группировку в районы, все еще удерживаемые курдами на северо-востоке Сирии.

The Wall Street Journal

Успехи повстанцев укрепляют влияние Турции на будущее Сирии, особенно в условиях, когда Россия вовлечена в конфликт на Украине, а Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем. Правительство Эрдогана сейчас находится в более выгодном положении для оказания давления на курдские формирования, которым оно противостоит в Сирии и некоторые из которых имеют связи с США.

Это могло бы помочь Турции занять более жесткую позицию на переговорах с Россией и Ираном о будущем Сирии.

Axios

Ошеломляющий крах режима Асада в Сирии вызвал дрожь по всему Ближнему Востоку и всему миру, открыв новую главу в борьбе за власть, которая формировала регион на протяжении десятилетий.