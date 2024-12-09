Что пишут зарубежные СМИ по поводу событий в Сирии

El Pais
11-дневный блицкриг выявил суровую истину: хотя «аль-Асад» в переводе с арабского означает «лев», его режим оказался скорее бумажным тигром — грозным на первый взгляд, но хрупким по своей сути.
The Telegraph
Экстраординарные события в Сирии и стремительный крах режима Асада после десятилетий пребывания у власти напоминают падение Берлинской стены.
Так называемая арабская весна, начавшаяся в 2010 году, рассматривалась как предвестник перехода региона к управлению по западному образцу, но этого не произошло.
The New York Times
Фундаментальные вопросы, касающиеся государственного устройства, безопасности и экономики Сирии, по-прежнему остаются без ответа.
Politico
Аль-Джолани ясно дал понять, что в Сирии нет места экстремизму. Он сказал, что хочет дружить со всеми, а единственными врагами Сирии являются Иран, «Хезболла» и Асад.
Sky News
Правительство Великобритании может исключить группировку, возглавившую сирийское восстание, из списка запрещенных террористических организаций. «Я думаю, что страны по всему миру, где запрещена “Хайат Тахрир аш-Шам” (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация) — это не только Великобритания и США, но и европейские страны — вероятно, обратят на это внимание», — считает Пэт Макфадден, министр межправительственных отношений Великобритании.
Le Figaro
Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в переходный период. В таком случае США «не придется иметь дело» с аль-Джолани, группировка которого захватила власть в Дамаске.
Reuters
Молниеносное наступление разрозненной группы повстанческих сил, имеющих корни в исламистской идеологии «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация), создает риски.
Newsweek
Развертывание Армии обороны Израиля на Голанских высотах, возможно, не совсем то, чем кажется, поскольку это была давно желанная территория, которая была захвачена Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны и аннексирована в 1981 году. Демилитаризованная зона площадью 250 кв. км, в которой проживает около 50 000 человек, признана международным сообществом оккупированной сирийской территорией.
Firstpost
В то время как Турция и Израиль выиграют от нового порядка, вакуум власти в Сирии вызывает опасения по поводу потенциальной нестабильности и усиления экстремистских группировок.
Анкара видит возможность ограничить курдскую автономию и изменить расстановку сил на севере Сирии. Кроме того, усилия по послевоенному восстановлению могут оказаться прибыльными для турецких компаний, стремящихся извлечь выгоду из восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии.
World Crunch
К числу победителей можно отнести Турцию: она немедленно воспользовалась возможностью направить подконтрольную ей вооруженную группировку в районы, все еще удерживаемые курдами на северо-востоке Сирии.
The Wall Street Journal
Успехи повстанцев укрепляют влияние Турции на будущее Сирии, особенно в условиях, когда Россия вовлечена в конфликт на Украине, а Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем. Правительство Эрдогана сейчас находится в более выгодном положении для оказания давления на курдские формирования, которым оно противостоит в Сирии и некоторые из которых имеют связи с США.
Axios
Что будет дальше, остается глубоко неопределенным, и за направлением деятельности любого будущего правительства будут внимательно следить США, Россия, Израиль, Иран и многие другие страны.