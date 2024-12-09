Александр Королюк стал первым заместителем министра здравоохранения Воронежской области

Александр Королюк родился в 1975 году в Богучаре. В 1997-м окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Бурденко по специальности «стоматология». После окончания медакадемии работал врачом, заведующим отделением, заместителем главного врача Бобровской райбольницы. Должность главного врача Павловской районной больницы занял в 2008-м. В 2023 году получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения».