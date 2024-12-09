Александр Королюк стал первым заместителем министра здравоохранения Воронежской области

В министерстве здравоохранения Воронежской области представили нового первого заместителя министра. Должность занял бывший главный врач Павловской районной больницы Александр Королюк. Он приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 9 декабря.
Исполняющим обязанности главного врача Павловской районной больницы назначена Ольга Оськина. Ранее она была заместителем главного врача по медицинской части.
Справка
Александр Королюк родился в 1975 году в Богучаре. В 1997-м окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Бурденко по специальности «стоматология». После окончания медакадемии работал врачом, заведующим отделением, заместителем главного врача Бобровской райбольницы. Должность главного врача Павловской районной больницы занял в 2008-м. В 2023 году получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения».