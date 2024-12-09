В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии

«В последние месяцы и годы ХТШ* старалось дистанцироваться от своего джихадистского происхождения, а также создать гражданские структуры. Можно ли эти усилия будет воспринимать всерьез, покажет, в частности, обращение с гражданским населением и особенно меньшинствами в районах, которые они теперь контролируют», — заявил он в ходе брифинга кабмина на просьбу дать официальную оценку.
Фишер напомнил, что по общеевропейской оценке ХТШ* является террористическим движением, а в занятом им Алеппо проживает много христиан и курдов. «В конечном итоге, судить надо будет по поступкам ХТШ*», — добавил Фишер.
Представительница МВД Соня Кок, в свою очередь, заявила, что деятельность движения сфокусирована на Сирии, а провозглашенный «джихад» нацелен против бывшего правительства в лице Башара Асада и его приближенных, но не против Европы.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
* — ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация