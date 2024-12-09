В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии

«В последние месяцы и годы ХТШ* старалось дистанцироваться от своего джихадистского происхождения, а также создать гражданские структуры. Можно ли эти усилия будет воспринимать всерьез, покажет, в частности, обращение с гражданским населением и особенно меньшинствами в районах, которые они теперь контролируют», — заявил он в ходе брифинга кабмина на просьбу дать официальную оценку.