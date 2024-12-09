В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

«Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской республики особый правовой режим — чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток», — говорится в документе, размещенном на сайте главы ПМР.
Отмечается, что решение вызвано возможным сокращением или полным прекращением поставок природного газа в Приднестровье. Цель указа — не допустить критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику.
По данным правительства ПМР, есть высокий риск прекращения подачи российского газа в республику с начала 2025 года.
С декабря 2022-го «Молдовагаз» получает голубое топливо из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80 процентов потребности Молдавии в электроэнергии.