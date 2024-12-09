Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о чрезвычайном экономическом положении.

Источник: © РИА Новости

«Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской республики особый правовой режим — чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток», — говорится в документе, размещенном на сайте главы ПМР.

Отмечается, что решение вызвано возможным сокращением или полным прекращением поставок природного газа в Приднестровье. Цель указа — не допустить критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику.

По данным правительства ПМР, есть высокий риск прекращения подачи российского газа в республику с начала 2025 года.

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу обсуждать с Киевом продолжение транзита газа из России. Заключенный в 2019-м пятилетний договор истекает в конце 2024 года, украинская сторона продлевать его не планирует.

С декабря 2022-го «Молдовагаз» получает голубое топливо из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80 процентов потребности Молдавии в электроэнергии.

экономика
энергетика