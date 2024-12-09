В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

С декабря 2022-го «Молдовагаз» получает голубое топливо из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80 процентов потребности Молдавии в электроэнергии.