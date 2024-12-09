Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко рассказал о встрече с Путиным

Глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путин, который провел встречу с руководством парламентов стран ОДКБ, приехавших в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по линии Парламентской ассамблеи указанной организации, пишет БелТА.
Сергеенко обратил внимание на то, что в ходе встречи президент России обозначил определенные задачи, касающиеся работы Парламентской ассамблеи ОДКБ. Кроме того, речь также шла о модельных законах, которые разрабатываются ПА ОДКБ, о роли парламентов в создании, совершенствовании правовой базы организации.
Председатель Палаты представителей Национального собрания отметил, что Владимир Путин большое внимание уделил теме сохранения исторической памяти, правды о Великой Отечественной войне, принятому Парламентской ассамблеей ОБКД обращению к народам стран-членов организации, а также парламентариям стран мира, которое приурочено к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
По его словам, также во время встречи с президентом России говорили про текущую обстановку, вызовах, которые фиксируются.
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