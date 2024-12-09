Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко рассказал о встрече с Путиным

Сергеенко обратил внимание на то, что в ходе встречи президент России обозначил определенные задачи, касающиеся работы Парламентской ассамблеи ОДКБ. Кроме того, речь также шла о модельных законах, которые разрабатываются ПА ОДКБ, о роли парламентов в создании, совершенствовании правовой базы организации.