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Сергей Боярский заменит Александра Хинштейна на посту главы комитета по информационной политике

Три осведомленных источника Ъ в Госдуме утверждают, что основным кандидатом на должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи является его первый зампред единоросс Сергей Боярский. Напомним, что вакансия появилась после внезапного назначения Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Последний возглавлял упомянутый комитет с января 2020 года.

Сергей Боярский является уроженцем Санкт-Петербурга. В 2012 году он был назначен советником по связям с общественностью на тот момент губернатора города Георгия Полтавченко. Тогда же он стал гендиректором и главным редактором телеканала «Санкт-Петербург», официальным владельцем которого являлось ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию.

В 2016 году господин Боярский избрался в Госдуму по спискам «Единой России» от Санкт-Петербурга. В 2018 году стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году снова переизбрался в Госдуму, и снова по списку «Единой России» в Санкт-Петербурге. Уже в декабре того же года он стал секретарем соответствующей региональной ячейки партии власти, однако недавно покинул эту позицию.

Госдума