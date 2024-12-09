Сергей Боярский заменит Александра Хинштейна на посту главы комитета по информационной политике

В 2016 году господин Боярский избрался в Госдуму по спискам «Единой России» от Санкт-Петербурга. В 2018 году стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году снова переизбрался в Госдуму, и снова по списку «Единой России» в Санкт-Петербурге. Уже в декабре того же года он стал секретарем соответствующей региональной ячейки партии власти, однако недавно покинул эту позицию.