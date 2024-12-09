В Туле отказались от проведения массовых гуляний в новогоднюю ночь

По данным регионального министерства труда и соцзащиты, губернаторские елки посетят более 32 тыс. детей. Представления пройдут в Тульском цирке, Ледовом дворце, театре драмы, филармонии и в районах области. Кроме того, порядка 1 тыс. новогодних подарков закуплены для ребят, проживающих на подшефной территории в Мариуполе. Для детей погибших участников специальной военной операции предусмотрена отдельная программа, так, почти 300 ребят посетят Кремлевскую елку, представление в Большом Московском цирке, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.