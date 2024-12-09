В Туле отказались от проведения массовых гуляний в новогоднюю ночь

ТУЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Массовые гуляния не будут проводить в ночь на 1 января в Туле, на большом экране на главной площади покажут поздравления президента РФ, губернатора региона и новогодние телепередачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
«В новогоднюю ночь на большом экране будет организована прямая трансляция речи президента РФ, поздравление губернатора Тульской области и показ новогодних телепередач», — говорится в сообщении.
Всего в Туле в разные дни пройдет более 600 новогодних мероприятий, в том числе спектакли, концерты, утренники, елки администрации города и Тульской гордумы.
Эта тема обсуждалась на оперативном совещании губернатора Дмитрия Миляева. Отмечено, что в муниципальных учреждениях культуры региона с 20 декабря по 8 января запланировано свыше 1 тыс. мероприятий. Спортивная программа охватит 85 ледовых сооружений и 11 лыжных баз, где можно будет сыграть в хоккей и покататься на коньках или лыжах.
По данным регионального министерства труда и соцзащиты, губернаторские елки посетят более 32 тыс. детей. Представления пройдут в Тульском цирке, Ледовом дворце, театре драмы, филармонии и в районах области. Кроме того, порядка 1 тыс. новогодних подарков закуплены для ребят, проживающих на подшефной территории в Мариуполе. Для детей погибших участников специальной военной операции предусмотрена отдельная программа, так, почти 300 ребят посетят Кремлевскую елку, представление в Большом Московском цирке, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.