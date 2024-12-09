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В Абхазии собираются отключить интернет

В Абхазии собираются отключить в ночное время интернет с целью борьбы с незаконным майнингом криптовалют.

Источник: Unsplash

В целях противодействия созданный в правительстве республики штаб по обеспечению энергобезопасности обратился к провайдерам с просьбой отключить 10 декабря с 00:00 до 7:00 утра интернет на всей территории республики.

Вместе с тем вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики кабмин собирается рассмотреть 10 декабря.

На заседании штаба было проинформировано: 40−45 мегаватт от общей энергосистемы потребляют действующие в Абхазии майнинг-фермы. Отмечалось, что это «половина и даже чуть больше дефицита, который сейчас складывается». Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что, согласно озвученному, еще больше усугубляет кризис.

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энергетика