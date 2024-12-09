В Абхазии собираются отключить интернет

На заседании штаба было проинформировано: 40−45 мегаватт от общей энергосистемы потребляют действующие в Абхазии майнинг-фермы. Отмечалось, что это «половина и даже чуть больше дефицита, который сейчас складывается». Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что, согласно озвученному, еще больше усугубляет кризис.