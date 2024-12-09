Путин распространил на ФСБ выплату за инвалидность для участников боев

Президент Владимир Путин распространил единовременную выплату в размере 4 млн руб. участникам боевых действий на Украине, получившим инвалидность после ранения, на сотрудников ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, а также на волонтеров и тех, кто был командирован в зону боевых действий. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.