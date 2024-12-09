Путин распространил на ФСБ выплату за инвалидность для участников боев

Президент Владимир Путин распространил единовременную выплату в размере 4 млн руб. участникам боевых действий на Украине, получившим инвалидность после ранения, на сотрудников ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, а также на волонтеров и тех, кто был командирован в зону боевых действий. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В ноябре Путин подписал указ о дифференциации размера выплат военнослужащим за ранения в зависимости от их тяжести. Максимальный размер выплаты — при тяжелых увечьях и травмах — составит 3 млн руб. При легких ранениях будет выплачиваться 1 млн руб., а при иных травмах — 100 тыс. руб. Ввести дифференциацию предлагали командиры участвующих в боевых действиях подразделений.
Президент также увеличил до 4 млн руб. размер разовой выплаты участникам боевых действий, которые получили инвалидность из-за ранения.
Раньше военным полагалась единовременная выплата в 3 млн руб. при ранении, а в случае гибели их семьям должны были выплатить по 5 млн руб.