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Путин присвоил Евкурову и Горемыкину новые звания

Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову, следует из указа на официальном портале правовой информации.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено, в частности, замминистра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву, звание генерал-лейтенанта — заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.

Путин Владимир