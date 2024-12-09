Путин присвоил Евкурову и Горемыкину новые звания

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено, в частности, замминистра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву, звание генерал-лейтенанта — заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.