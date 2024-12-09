Песков призвал не делать поспешных выводов об освобождении заключенных в Сирии

Как пишет «Би-би-си», для их поиска и освобождения в «Сайднаю» прибыли пять групп активистов, среди них спасательные подразделения, специалисты по разрушению стен, вскрытию металлических дверей и замков, медики и кинологи с собаками. В свою очередь муниципальные власти Дамаска выпустили в соцсетях обращение с призывом к бывшим тюремным работникам и солдатам предоставить коды доступа к электронным замкам тюремных камер. Часть заключенных видно на мониторах видеонаблюдения, но доступа к ним в настоящий момент нет. На одном из кадров, опубликованных «Би-би-си», ~можно увидеть ребенка возрастом четыре-пять лет, стоящего в дверях тюремной камеры~. Его держали в женском блоке тюрьмы вместе с матерью.