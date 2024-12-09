СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам

«Подготовка к масштабному переделу собственности на Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы. Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы», — говорится в материале, опубликованном на сайте «Страны».