«Лев оказался бумажным тигром»: зарубежные СМИ о событиях в Сирии
8 декабря 2024 года антиправительственные группировки без боя захватили несколько крупных городов. Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию. Блицкриг показал хрупкость его режима, который оказался «бумажным тигром».
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CNN Brasil: ЕС сможет получить доступ к редким ископаемым в Латинской Америке
ЕС подписал стратегическое торговое соглашение с «Меркосур», чтобы получить доступ к ресурсам, включая литий и графит, конкурируя с Китаем и находя альтернативы российской энергии.
SCMP: почему Россия вновь завоевывает популярность в Юго-Восточной Азии
Россия восстанавливает связи с Юго-Восточной Азией, несмотря на западные санкции и разрыв ряда сделок. Используя антизападные настроения, Москва укрепляет позиции в регионе, где Владимир Путин пользуется популярностью как среди элит, так и среди широких масс.
WSJ: демократы злятся на Байдена за самоустранение от власти после выборов
Демократы критикуют Джо Байдена за пассивность в переходный период, позволяя Дональду Трампу фактически формировать политику США до инаугурации. Трамп посетил восстановленный Собор Парижской Богоматери и провел встречи с Макроном и Зеленским.