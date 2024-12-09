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Последние зарубежные новости за 9 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 9 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Лев оказался бумажным тигром»: зарубежные СМИ о событиях в Сирии

8 декабря 2024 года антиправительственные группировки без боя захватили несколько крупных городов. Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию. Блицкриг показал хрупкость его режима, который оказался «бумажным тигром».

Politico узнала, как Макрон ответил Каллас на «унижение Меркель»

Эстонский премьер Кая Каллас в 2021 году отвергла идею Германии пригласить Путина на саммит ЕС, заявив, что ему нельзя доверять. Меркель отказалась от инициативы, а Макрон осудил Каллас за критику.

CNN Brasil: ЕС сможет получить доступ к редким ископаемым в Латинской Америке

ЕС подписал стратегическое торговое соглашение с «Меркосур», чтобы получить доступ к ресурсам, включая литий и графит, конкурируя с Китаем и находя альтернативы российской энергии.

SCMP: почему Россия вновь завоевывает популярность в Юго-Восточной Азии

Россия восстанавливает связи с Юго-Восточной Азией, несмотря на западные санкции и разрыв ряда сделок. Используя антизападные настроения, Москва укрепляет позиции в регионе, где Владимир Путин пользуется популярностью как среди элит, так и среди широких масс.

WSJ: демократы злятся на Байдена за самоустранение от власти после выборов

Демократы критикуют Джо Байдена за пассивность в переходный период, позволяя Дональду Трампу фактически формировать политику США до инаугурации. Трамп посетил восстановленный Собор Парижской Богоматери и провел встречи с Макроном и Зеленским.