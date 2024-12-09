В Госдуме отложили ратификацию беспошлинного ввоза товаров из Абхазии

В настоящее время РФ не берет таможенные пошлины за ввоз товаров из Абхазии, а Абхазия соответственно за ввоз продукции из России. Действующее на текущий день соглашение было подписано 16 июля этого года в Чечне. При этом объемы беспошлинного вывоза из РФ в Абхазию топлива устанавливаются ежегодно.