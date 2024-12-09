Пять европейских стран прекратили предоставление убежища гражданам Сирии

В частности, в связи на сайте миграционного управления Норвегии (UDI) появилось соответствующее заявление: «В связи с этим UDI приняло решение приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища из Сирии до дальнейшего уведомления».
В шведском правительственном агентстве по вопросам миграции также разместили сообщение о временном прекращении предоставления убежищ гражданам Сирии.
Аналогичное решение приняло и Федеральное управление по делам миграции и беженцев (BAMF) в Германии. Как сообщает местный новостной веб-портал Tagesschau, оно было приняло из-за неясной ситуации в Сирии.
По данным МВД Австрии, канцлер Карл Нехаммер также поручил главе МВД Герхарду Карнеру приостановить все текущие сирийские ходатайства о предоставлении убежища, пишет австрийская газета Kleine Zeitung.
Local Denmark сообщает, что в Дании местный апелляционный совет по делам беженцев (Flygtningenævnet) приостановил рассмотрение 69 дел, касающихся граждан из Сирии.
В министерстве внутренних дел Франции сообщили Le Monde, что работают «над приостановлением текущих дел о предоставлении убежища, поступающих из Сирии», однако пока соответствующего решения принято не было.
В конце ноября в стране началось наступление объединенных повстанческих группировок. За несколько дней они взяли под контроль крупнейшие города Сирии, а в ночь на 8 декабря вошли в Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада.
Вечером в тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище.
С уходом Асада бои в стране не завершились: протурецкие группировки начали наступление на курдские позиции на северо-востоке республики и захватили крупный город Манбидж.