Посольство Сирии в Испании сменило флаги

МАДРИД, 9 дек — РИА Новости. Посольство Сирии в Мадриде сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости.
На балконе посольства, расположенного на площади Платерия-де-Мартинес, недалеко от центрального парка Ретиро, вывесили зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Ранее диппредставительство всегда вывешивало красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами.
В окнах здания посольства свет не горит. На телефонные звонки диппредставительство не отвечает, а официальный сайт не работает.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.