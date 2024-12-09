ФРГ окажет поддержку Киеву в 2025 году

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине в 2025 году, несмотря на то, что еще предстоит утвердить федеральный бюджет на следующий год.
«Конечно, мы будем говорить о том, какой вклад вносит Германия», — сказал Кукис перед совещанием министров финансов стран еврозоны в Брюсселе. Его слова приводит телеканал NTV. «Могу сказать, что вклад двусторонней поддержки Украины также рассчитан на 2025 год, обеспечен и также будет гарантирован в предварительном распределении бюджета», — подчеркнул министр. Вклад Германии, как утверждал он, «обеспечен в полном объеме».
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.