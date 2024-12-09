Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

Источник: © РИА Новости

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

Он также выразил мнение, что прекращение власти Башара Асада в Сирии стало прямым следствием ударов Израиля по ливанскому движению «Хезболлах» и Ирану.

«Мы меняем облик Ближнего Востока … Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — добавил Нетаньяху.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название «Браво», со стороны Израиля проходит линия «Альфа».