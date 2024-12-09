WP: экс-президент Сирии Асад перед своим свержением отказался от сделки с США

За несколько недель до наступления повстанцев президент Сирии Башар Асад отклонил предложение США, которое могло бы помочь ему удержать власть, пишет WP. К неожиданному успеху противников сирийского лидера также привело изменение позиции Турции, которая знала о планах повстанцев еще за полгода, но не приняла никаких мер для сохранения режима Асада. Что Вашингтон предлагал экс-главе Сирии, из-за чего Анкара отказалась ему помогать и почему приезд Асада в Россию назвали «позорным бегством» — в материале «Газеты.Ru».