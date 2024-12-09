Ситуация в Сирии: что известно на 9 декабря

WP рассказала о предложении Асаду от США, от которого он отказался
Башар Асад отказался от предложения США снять санкции в обмен на блокировку поставок Ираном оружия для «Хезболлы» через Сирию, что, по мнению экспертов, стало одной из фатальных ошибок.
Пять европейских стран прекратили предоставление убежища гражданам Сирии
Пять европейских стран, включая Норвегию, Швецию и Германию, временно приостановили выдачу убежищ сирийским гражданам после падения режима Башара Асада из-за неясной ситуации в стране.
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии
Президент Турции Эрдоган заявил, что Асад бежал, оставив Сирию в руинах. Оппозиция объявила о контроле над страной, премьер остался в Сирии. Анкара приоритетами считает борьбу с РПК, переходный процесс и восстановление Сирии.
Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы
Сирийская оппозиция обсуждает передачу власти и предотвращение анархии. План включает расформирование группировок, создание единого военного управления и правительства, а также формирование переходного органа власти.