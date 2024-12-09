Ситуация в Сирии: что известно на 9 декабря

В минувшие выходные вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении режима Башара Асада. Экс-президент Сирии с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище. Как развиваются события в Сирии 9 декабря, читайте в дайджесте Новостей Mail.