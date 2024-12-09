Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии

«Теперь у Соединенных Штатов есть четкие и долговременные интересы в Сирии. Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ*, учитывая смерть и разрушения, которые оно сеяло так долго. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все оружие массового поражения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали не в те руки, мы твердо заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии. И, конечно, экспорта терроризма и экстремизма», — заявил Блинкен, выступая на мероприятии в госдепартаменте США.
В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило, что США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ*, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.