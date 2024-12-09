Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии

«Теперь у Соединенных Штатов есть четкие и долговременные интересы в Сирии. Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ*, учитывая смерть и разрушения, которые оно сеяло так долго. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все оружие массового поражения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали не в те руки, мы твердо заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии. И, конечно, экспорта терроризма и экстремизма», — заявил Блинкен, выступая на мероприятии в госдепартаменте США.