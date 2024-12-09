Австрия одобрила присоединение Румынии и Болгарии к шенгену

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году, но не присоединились к Шенгенской зоне (сейчас туда входят 23 из 27 стран — членов Евросоюза). Некоторые страны — члены ЕС выступили против их вхождения в безвизовое пространство, ссылаясь на «неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также обеспечить безопасность границ», писал Bloomberg.