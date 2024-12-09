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Австрия одобрила присоединение Румынии и Болгарии к шенгену

Австрия одобрит присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии, сняв вето на расширение Шенгенского соглашения, заявил глава австрийского МВД Герхард Карнер.

Источник: РИА "Новости"

Его слова передает телеканал Puls24.

Внешняя пограничная охрана Евросоюза усилена, внутренние границы также контролируются, «мигранты больше не проходят», пояснил министр.

По данным телеканала, Австрия намерена одобрить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе в четверг.

В декабре 2022 года Австрия выступила против принятия Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону из-за вопросов, связанных с нелегальной миграцией. По словам австрийского канцлера Карла Нехаммера, речь шла о безопасности всего Европейского союза.

В декабре 2023 года Совет Евросоюза одобрил присоединение Румынии и Болгарии к «воздушному и морскому Шенгену»: с марта 2024 года для путешествующих по морю и воздушным транспортом из этих двух стран отменили паспортно-визовый контроль.

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году, но не присоединились к Шенгенской зоне (сейчас туда входят 23 из 27 стран — членов Евросоюза). Некоторые страны — члены ЕС выступили против их вхождения в безвизовое пространство, ссылаясь на «неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также обеспечить безопасность границ», писал Bloomberg.

ЕС
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