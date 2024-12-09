Госдеп: США вооружат всех новобранцев, если на Украине снизят призывной возраст

«Вы слышали, что госсекретарь [США Энтони Блинкен] говорил об этом, когда мы были в Брюсселе на прошлой неделе. В конечном итоге решения о составе своих вооруженных сил должны принять сами украинцы, — сказал Миллер. — Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их».