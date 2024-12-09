Арестович: датой прекращения огня между РФ и Украиной может стать 25 января

«Речь идет не только о ЕС. У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании — четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями [о завершении конфликта] и таким образом развивать вместе с США общее видение», — сказал он на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем.