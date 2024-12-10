Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для беспилотников в США и Европу

Отмечается, что эти меры рассматриваются как предварительный этап перед введением более серьезных ограничений на экспорт деталей для беспилотников. Западные чиновники ожидают, что новые ограничения вступят в силу в следующем году. Один из источников добавил, что Китай, вероятно, начнет отказывать в выдаче необходимых лицензий, а также потребует от производителей согласовывать с правительством планы по экспорту таких деталей.