Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для беспилотников в США и Европу

Китайские производители начали сокращать поставки в США и Европу ключевых компонентов для производства беспилотников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По данным источников, компании из Китая, специализирующиеся на производстве моторов, аккумуляторов для дронов и систем управления их полетами, либо снизили объемы экспорта, либо полностью прекратили поставки.
Отмечается, что эти меры рассматриваются как предварительный этап перед введением более серьезных ограничений на экспорт деталей для беспилотников. Западные чиновники ожидают, что новые ограничения вступят в силу в следующем году. Один из источников добавил, что Китай, вероятно, начнет отказывать в выдаче необходимых лицензий, а также потребует от производителей согласовывать с правительством планы по экспорту таких деталей.
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