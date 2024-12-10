Шольц и Макрон выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии

«Говорили прежде всего о ситуации в Сирии. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — сказал Хебештрайт. При этом он добавил, что Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.