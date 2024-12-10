Шольц и Макрон выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны отметили, что готовы сотрудничать с новыми властями Сирии на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этноконфессиональных меньшинств. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Говорили прежде всего о ситуации в Сирии. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — сказал Хебештрайт. При этом он добавил, что Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.
«Оба согласились работать вместе над усилением участия Европейского союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в этой стране. Следующие шаги будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке», — резюмировал представитель кабмина ФРГ.