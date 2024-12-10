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Шольц и Макрон выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии

Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, в ходе телефонного разговора стороны также отметили важность сохранения территориальной целостности и суверенитета республики.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны отметили, что готовы сотрудничать с новыми властями Сирии на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этноконфессиональных меньшинств. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Говорили прежде всего о ситуации в Сирии. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — сказал Хебештрайт. При этом он добавил, что Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

«Оба согласились работать вместе над усилением участия Европейского союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в этой стране. Следующие шаги будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке», — резюмировал представитель кабмина ФРГ.