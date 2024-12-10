«Пусть станут новыми штатами». Трамп задумался о расширении США

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — отметил республиканец.