На Украине готовятся к передаче частных и госактивов западным инвесторам

Эта организация не только представляет интересы крупного западного бизнеса, но и может временно выступать в роли формального владельца, предоставляя защиту активам до передачи их иностранным инвесторам. По словам эксперта, такая схема уже активно используется на украинском рынке, например, в секторе нефтепродуктов.