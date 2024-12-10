На Украине активно проводится подготовка к масштабному перераспределению собственности, предполагающему передачу как частных, так и государственных активов в руки западных инвесторов, сообщает издание «Страна.ua».
Согласно материалу, процесс затрагивает сразу несколько направлений. В отношении частных активов отмечается усиленное давление на владельцев со стороны властей, за которыми, вероятно, стоят заинтересованные претенденты. Часто изъятие бизнеса осуществляется под предлогом санкций или ареста.
Юрий Корольчук, аналитик украинского института стратегических исследований, пояснил, что власти нередко сотрудничают с европейскими структурами, такими как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Эта организация не только представляет интересы крупного западного бизнеса, но и может временно выступать в роли формального владельца, предоставляя защиту активам до передачи их иностранным инвесторам. По словам эксперта, такая схема уже активно используется на украинском рынке, например, в секторе нефтепродуктов.
Что касается государственных активов, их приватизация, как утверждает Корольчук, осуществляется по заниженным ценам, после чего предприятия могут быть перепроданы западным покупателям. Подобная участь может ожидать крупные компании, такие как «Укрнафта» и «Укргаздобыча», причем имена новых владельцев, вероятно, останутся неизвестными.
Ранее сообщалось, что украинское правительство одобрило условия соглашения, предусматривающего 40-летний заем на сумму до $20 млрд, который будет предоставлен Федеральным финансовым банком (FFB).