На Украине заявили о самом низком уровне рождаемости на планете

На Украине зарегистрирован самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, ссылаясь на данные Министерства юстиции Украины.
По словам Вагнер, в период с января по июнь 2024 года в стране родились 87 655 человек, в то время как количество умерших составило 250 972.
Депутат отметила, что смертность на Украине почти втрое превышает рождаемость, тогда как в период с 2018 по 2020 год соотношение составляло 2:1.
Ранее заслуженный врач Украины, бывший народный депутат Ольга Богомолец заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет из-за низкой рождаемости и высокой смертности.