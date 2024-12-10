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На Украине заявили о самом низком уровне рождаемости на планете

Смертность на Украине почти втрое превышает рождаемость.

Источник: Аргументы и факты

На Украине зарегистрирован самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, ссылаясь на данные Министерства юстиции Украины.

По словам Вагнер, в период с января по июнь 2024 года в стране родились 87 655 человек, в то время как количество умерших составило 250 972.

Депутат отметила, что смертность на Украине почти втрое превышает рождаемость, тогда как в период с 2018 по 2020 год соотношение составляло 2:1.

Ранее заслуженный врач Украины, бывший народный депутат Ольга Богомолец заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет из-за низкой рождаемости и высокой смертности.