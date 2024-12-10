В Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты» Иванашвили

В Тбилиси у здания парламента участники антиправительственного митинга провели акцию, в ходе которой сожгли гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Демонстранты пронесли гроб по проспекту Руставели, затем установили его напротив новогодней елки. После снятия крышки было обнаружено чучело Иванишвили, украшенное цветами. По словам участников акции, этот символический жест выражает идею «политической смерти» партии «Грузинская мечта».
На митинге сохраняется спокойная обстановка, полиция в районе здания парламента и на прилегающих улицах отсутствует.
Ранее в мэрии Тбилиси посоветовали оппозиционерам не взбираться на новогоднюю елку.