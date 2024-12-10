В Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты» Иванашвили

В Тбилиси у здания парламента участники антиправительственного митинга провели акцию, в ходе которой сожгли гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.