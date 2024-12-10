Гендиректор МАГАТЭ Гросси провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Этой информацией Гросси поделился на своей странице в социальной сети X*.
По его словам, обсуждение вопросов, поднятых на недавней встрече в Тегеране, продолжается, и диалог между Ираном и МАГАТЭ остается активным.
Ранее антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция. Об этом говорится в совместном заявлении западных государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.