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Гендиректор МАГАТЭ Гросси провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Необходимый диалог между Ираном и МАГАТЭ продолжается.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Этой информацией Гросси поделился на своей странице в социальной сети X*.

По его словам, обсуждение вопросов, поднятых на недавней встрече в Тегеране, продолжается, и диалог между Ираном и МАГАТЭ остается активным.

Ранее антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция. Об этом говорится в совместном заявлении западных государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.