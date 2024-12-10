Гендиректор МАГАТЭ Гросси провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Ранее антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция. Об этом говорится в совместном заявлении западных государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.