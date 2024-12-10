Посольство РФ продолжит требовать от Лондона данные о состоянии Скрипалей

Посольство России в Лондоне продолжит настаивать на получении исчерпывающих и объективных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.
В диппредставительстве отметили, что будут настаивать на обеспечении консульского доступа к Скрипалям в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года.
Также дипломаты подчеркнули, что если Скрипали действительно не нуждаются в помощи России, как утверждают британские власти, то это можно проверить только через непосредственный контакт с ними и убеждение в отсутствии каких-либо признаков давления.