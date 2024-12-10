Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ

«Госдепартамент признает аль-Джулани [террористом] и обещает $10 млн за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — отметил Небензя в комментарии для журналистов по итогам закрытых консультаций Совбеза по Сирии.