Рейтинг партии Шольца достиг самого высокого значения с октября 2023 года

Это означает, что блок ХДС/ХСС и «зеленые» вместе набрали 43%: этого недостаточно для большинства в правительстве. Наиболее вероятным сценарием было бы формирование так называемой большой коалиции в составе ХДС/ ХСС и СДПГ. «СДПГ достигает годового максимума», — отметил руководитель INSA Герман Бинкерт. «Поскольку в настоящее время ХДС/ХСС исключает АдГ и BSW из числа партнеров по коалиции в федеральном правительстве, единственным оставшимся вариантом является альянс с СДПГ», — подчеркнул он.