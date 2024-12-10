Рейтинг партии Шольца достиг самого высокого значения с октября 2023 года

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, вырос за неделю на 1 процентный пункт (п.п.) и достиг самого высокого значения за последние 14 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
За социал-демократов готовы проголосовать 17% избирателей. Однако с таким результатом партия занимает лишь третье место в рейтинге популярности политических сил ФРГ. Уверенно лидирует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его поддерживают 31,5% немцев (без изменений).
На второй строчке расположилась правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 19,5% (плюс 1 п.п.). «Зеленые» потеряли 1,5 п.п. и заручились поддержкой лишь 11,5% респондентов. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), лидер которого выступает против поставок оружия Украине и антироссийских санкций, набирает 8% (плюс 0,5 п.п.). Свободную демократическую партию Германии (СвДП) поддерживают только 4,5% избирателей (без изменений), Левую партию — лишь 3% (минус 0,5 п.п.).
Это означает, что блок ХДС/ХСС и «зеленые» вместе набрали 43%: этого недостаточно для большинства в правительстве. Наиболее вероятным сценарием было бы формирование так называемой большой коалиции в составе ХДС/ ХСС и СДПГ. «СДПГ достигает годового максимума», — отметил руководитель INSA Герман Бинкерт. «Поскольку в настоящее время ХДС/ХСС исключает АдГ и BSW из числа партнеров по коалиции в федеральном правительстве, единственным оставшимся вариантом является альянс с СДПГ», — подчеркнул он.
Опрос проводился с 6 по 9 декабря. В нем приняли участие 2 004 человека.