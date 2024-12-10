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Миллер: США не предвидели возможность падения правительства Асада

Администрация наблюдала значительное ослабление позиций сирийских властей.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американское правительство не прогнозировало краха режима бывшего президента Сирии Башара Асада. Заявление прозвучало в ходе ежедневного брифинга.

Однако, по его словам, администрация наблюдала значительное ослабление позиций сирийских властей.

Миллер отметил, что подобная ситуация возникла вследствие ослабления влияния ключевых союзников Асада — России, Ирана и шиитского движения «Хезболлах». Дополнительным фактором стало международное давление на Сирию, включая действия США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что случившееся в Сирии вызвало удивление во всем мире, в том числе в России.