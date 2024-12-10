Небензя: СБ ООН един в вопрос сохранения территориальной целостности САР

Совет Безопасности ООН един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
По его словам, члены организации уверены, что на данном этапе важнее всего защитить население страны. Прошедшие консультации по вопросу Сирии были успешными.
«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом», — указал Небензя.
Пока никто из членов Совбеза не готов к выработке одного сценария. Однако в ближайшие дни его первая редакция должна появиться.
Дипломат добавил, что все члены организации были удивлены сменой власти в Сирии. Стороны взяли некоторую паузу, чтобы ждать, наблюдать и оценивать ситуацию.
Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция Сирии объявила о свержении режима Башара Асада и взятии контроля над страной. Бывший лидер оставил пост президента и вместе с семьей прибыл в Москву, где ему предоставили убежище.