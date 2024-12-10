Bloomberg: Китай ограничивает поставки деталей для БПЛА в США и Европу

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Китайские производители начали сокращать объемы поставок в США и страны Европы компонентов, которые используются для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их сведениям, в 2025 году за этими ограничениями могут последовать «более масштабные». Не исключено, что новые меры будут введены в форме лицензий или как требования к китайским компаниям «уведомлять правительство о своих планах» по экспорту компонентов для дронов, отметило издание.
Ранее Китай ограничил поставку в США товаров двойного назначения. Под запрет попала продукция с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. В отношении экспорта прочих материалов двойного назначения вводятся дополнительные меры контроля, в частности проверка конечного получателя продукции.