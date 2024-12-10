Bloomberg: Китай ограничивает поставки деталей для БПЛА в США и Европу

По их сведениям, в 2025 году за этими ограничениями могут последовать «более масштабные». Не исключено, что новые меры будут введены в форме лицензий или как требования к китайским компаниям «уведомлять правительство о своих планах» по экспорту компонентов для дронов, отметило издание.