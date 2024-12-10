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Дипломаты в ЦАР опровергли информацию СМИ о визите российских военных

Французские журналисты опубликовали очередной фейк в попытке дискредитировать Россию.

Источник: Аргументы и факты

Французские СМИ растиражировали фейковую информацию о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации. Данные прокомментировали представители посольства РФ в ЦАР в своем Telegram-канале.

По словам дипломатов, французские журналисты пытаются обмануть свою аудиторию громкими заголовками по типу: «Вагнер увеличивает число демонстраций для того, помешать сближению Банги с Парижем». Авторы утверждали, что российская военная делегация якобы общалась с президентом ЦАР с 5 по 6 декабря.

Также в материале указывалось, что военнослужащие якобы должны были встретиться с чадским лидером. Однако все это является стыдными фейками.

«Доводим до сведения западных журналистов, что в начале декабря никакие российские военные делегации Банги не посещали», — указано в сообщении.

В последний раз российский президент Владимир Путин общался с главой Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера в конце ноября. Стороны обсудили развитие сотрудничества в ходе состоявшегося телефонного разговора.