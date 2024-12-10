Дипломаты в ЦАР опровергли информацию СМИ о визите российских военных

По словам дипломатов, французские журналисты пытаются обмануть свою аудиторию громкими заголовками по типу: «Вагнер увеличивает число демонстраций для того, помешать сближению Банги с Парижем». Авторы утверждали, что российская военная делегация якобы общалась с президентом ЦАР с 5 по 6 декабря.