Постпред КНР: СБ ООН не обсуждает исключение ХТШ из списка террористов

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сообщил, что Совет Безопасности ООН в настоящее время не рассматривает вопрос исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из списка террористических организаций.
«Эта тема сейчас не обсуждается», — заявил он журналистам.
В комментариях по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по Сирии, Фу Цун подчеркнул, что необходимо стабилизировать ситуацию в стране и начать инклюзивный политический процесс.
Он также отметил, что нельзя допустить возрождения террористических сил, и призвал ООН сыграть более значимую роль в достижении этих целей.
Напомним, 29 ноября террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке вооруженных формирований начала масштабную операцию в Сирии.
Премьер-министр России Сергей Лавров заявил, что появление лидера террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» на телеканале CNN вызывает вопросы. Он заявил о недопустимости захвата земель в Сирии террористами.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.