Небензя: РФ не понимает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей

По его словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и посол Израиля предоставили разные объяснения. Сначала Нетаньяху сделал одно заявление, затем посол направил письмо, в котором назвал действия Израиля временной мерой, связанной с возникшим вакуумом. Однако позже на пресс-конференции премьер-министр подчеркнул, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. При этом остаётся непонятным, какую конкретно часть территории Израиль считает своей, нарушая буферную зону.