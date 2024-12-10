Небензя: РФ не понимает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей

Россия обращает внимание на противоречивые заявления Израиля относительно статуса Голанских высот и отмечает отсутствие ясности в том, какую именно часть этой территории Израиль считает своей.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и посол Израиля предоставили разные объяснения. Сначала Нетаньяху сделал одно заявление, затем посол направил письмо, в котором назвал действия Израиля временной мерой, связанной с возникшим вакуумом. Однако позже на пресс-конференции премьер-министр подчеркнул, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. При этом остаётся непонятным, какую конкретно часть территории Израиль считает своей, нарушая буферную зону.
Небензя добавил, что подобные заявления требуют дополнительных разъяснений, особенно в условиях усиливающегося напряжения в регионе.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые ранее находились в зоне разграничения с Сирией, теперь навсегда останутся под контролем еврейского государства.