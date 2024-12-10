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Орбан встретился в США с Трампом и Маском

Беседа была долгой и содержательной.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил визит в США по приглашению избранного президента Дональда Трампа и встретился с ним в его поместье Мар-а-Лаго, расположенном в штате Флорида.

В встрече также приняли участие предприниматель Илон Маск, который может войти в новую администрацию Трампа, Майк Уолтц, назначенный Трампом помощником президента по национальной безопасности, и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Орбан поделился впечатлениями о встрече в соцсетях, написав: «День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском». Сийярто также подтвердил, что беседа была долгой и содержательной.

Ранее Орбан заявил, что новый 2025 год станет фантастическим, при условии, что вооруженный конфликт на Украине будет урегулирован.