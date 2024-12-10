Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР

«Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности, и тем самым никак не нарушают молдавский “нейтралитет”, наоборот, создают условия для мирного ведения процесса урегулирования. Чего нельзя сказать о многочисленных центрах военизированного присутствия США, НАТО и ЕС в Молдове с неопределёнными целями и задачами», — сказал Игнатьев.