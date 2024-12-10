Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Военные РФ в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования и не нарушают «нейтралитет» Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности, и тем самым никак не нарушают молдавский “нейтралитет”, наоборот, создают условия для мирного ведения процесса урегулирования. Чего нельзя сказать о многочисленных центрах военизированного присутствия США, НАТО и ЕС в Молдове с неопределёнными целями и задачами», — сказал Игнатьев.
Он также подчеркнул, что в Приднестровье полностью поддерживают деятельность миротворческой операции и оперативной группы российских войск (ОГРВ), что подтверждено итогами референдума.
«Миротворческая миссия сохраняет свою полную юридическую, дипломатическую и организационную легитимность, социальное одобрение. Приднестровье продолжит активную работу в органах управления миротворческой операцией — Объединённой контрольной комиссии, Объединённом военном командовании — независимо от чьих-то политизированных деклараций, рассчитанных на внешнюю аудиторию», — отметил Игнатьев.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.