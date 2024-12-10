Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Палата общин (нижняя палата) канадского парламента в третий раз не поддержала инициативу оппозиционной Консервативной партии Канады вынести вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо.
Согласно трансляции, которая велась на сайте парламента, инициативу поддержали 152 депутата, тогда как 180 высказались против. Осенью консерваторы дважды инициировали голосование по вотуму недоверия, но их предложение дважды провалилось из-за поддержки Трюдо части оппозиционных партий.
Согласно текущей расстановке мест в парламенте, негативный сценарий для либералов предполагает поддержку инициативы консерваторов всеми оппозиционными силами.
Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.