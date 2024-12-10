Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия

Согласно трансляции, которая велась на сайте парламента, инициативу поддержали 152 депутата, тогда как 180 высказались против. Осенью консерваторы дважды инициировали голосование по вотуму недоверия, но их предложение дважды провалилось из-за поддержки Трюдо части оппозиционных партий.