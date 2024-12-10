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Небензя: статус ХТШ как террористической организации остается «проблемой»

Дипломат в шутку предложил американцам помочь найти лидера ХТШ Абу Мухаммеда.

Источник: Аргументы и факты

Организация «Хайат Тахрир аш-Шам»* остается со статусом террористической. И это является «проблемой», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат выступил в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.

«Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него», — обратил внимание Небензя.

Он в шутку обратился к американской стороне. Дипломат предложил ей помочь отыскать главу группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани*. Сейчас США за содействие в поимке лидера организации обещают 10 миллионов долларов.

«Дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — пошутил Небензя.

Ранее сообщалось, что Абу Мухаммад аль-Джулани появился на телеканале CNN, что вызвало вопросы общественности. Названное СМИ близко к администрации президента США Джо Байдена.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.