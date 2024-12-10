Небензя: статус ХТШ как террористической организации остается «проблемой»

Организация «Хайат Тахрир аш-Шам»* остается со статусом террористической. И это является «проблемой», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат выступил в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.
«Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него», — обратил внимание Небензя.
Он в шутку обратился к американской стороне. Дипломат предложил ей помочь отыскать главу группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани*. Сейчас США за содействие в поимке лидера организации обещают 10 миллионов долларов.
«Дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — пошутил Небензя.
Ранее сообщалось, что Абу Мухаммад аль-Джулани появился на телеканале CNN, что вызвало вопросы общественности. Названное СМИ близко к администрации президента США Джо Байдена.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.