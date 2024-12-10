Небензя не ответил на вопрос о судьбе баз России в Сирии после смены власти

Постпред России при ООН Василий Небензя, рассуждая о будущем российских сил в Сирии в случае смены власти, отметил, что данный вопрос не относится к его компетенции.
В ответ на запрос журналиста он подчеркнул, что не может комментировать эту тему, так как она адресована не по адресу.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, надеется ли РФ сохранить военные базы в Сирии и ведутся ли на эту тему переговоры, отметил, что пока рано об этом говорить.
Между тем ВВС Израиля нанесли множественные удары по крупнейшим авиабазам в Сирии.