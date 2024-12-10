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Небензя не ответил на вопрос о судьбе баз России в Сирии после смены власти

Данный вопрос не относится к его компетенции.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при ООН Василий Небензя, рассуждая о будущем российских сил в Сирии в случае смены власти, отметил, что данный вопрос не относится к его компетенции.

В ответ на запрос журналиста он подчеркнул, что не может комментировать эту тему, так как она адресована не по адресу.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, надеется ли РФ сохранить военные базы в Сирии и ведутся ли на эту тему переговоры, отметил, что пока рано об этом говорить.

Между тем ВВС Израиля нанесли множественные удары по крупнейшим авиабазам в Сирии.