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Экс-премьер Азаров рассказал об устройстве бункера Зеленского в Киеве

Бункер был построен во времена СССР на случай мировой войны.

Источник: Аргументы и факты

Бункер Зеленского представляет из себя многофункциональную систему помещений, которая была построена еще во времена СССР на случай мировой войны. Об этом рассказал в интервью aif.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«То, что называют бункером Зеленского — это советский объект. Ничего нового на Украине не строится. За последние 11 лет там не было открыто ни одной станции метро. Строительство таких серьёзных бункеров, убежищ, пунктов управления — это прежде всего шахтостроительные работы. Это система помещений, оборудованная электроэнергией, канализацией, водоснабжением, очисткой воздуха, запасными выходами, лифтами, транспортерами. Естественно, под зданием администрации президента, под зданием парламента и правительства есть подземные ходы, которые соединяются и ведут в определенное убежище», — рассказал Николай Азаров aif.ru.

По словам экс-премьера, система убежищ для высших чиновников была построена во времена СССР с расчетом на управление большой территорией в случае мировой войны. Следовательно, в Генеральном штабе ВС РФ имеют полное представление о том, где находятся подобные укрепления на Украине.

Ранее стало известно, что после применения новейшей ракетной системы «Орешник» Верховная рада Украины переехала в охраняемый правительственный квартал. Также СМИ сообщали о переезде чиновников президентской администрации.

Николай Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по 2014 годы.