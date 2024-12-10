Экс-премьер Азаров рассказал об устройстве бункера Зеленского в Киеве

«То, что называют бункером Зеленского — это советский объект. Ничего нового на Украине не строится. За последние 11 лет там не было открыто ни одной станции метро. Строительство таких серьёзных бункеров, убежищ, пунктов управления — это прежде всего шахтостроительные работы. Это система помещений, оборудованная электроэнергией, канализацией, водоснабжением, очисткой воздуха, запасными выходами, лифтами, транспортерами. Естественно, под зданием администрации президента, под зданием парламента и правительства есть подземные ходы, которые соединяются и ведут в определенное убежище», — рассказал Николай Азаров aif.ru.